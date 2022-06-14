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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik Depresyon
Depresyon

Depresyon

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik

11 Bölüm | 42:54
Depresyona iyi geleceğini düşündüğümüz şarkıları bu çalma listesinde topladık. İşte rahatlatıcı şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Beni Sen İnandır

Pinhani 03:44
02

Zihin Karmaşası

Chill 05:10
03

Yıldızlara dokun

Chill 05:03
04

Uçuşan Gece

Chill 03:02
05

Sakin duygular

Chill 03:27
06

Pozitif ve Huzurlu

Chill 06:12
07

Kurtar

Pinhani 04:07
08

Narin Dokunuşlar

Enstrümantal 02:13
09

Water Music, Air

George Frideric Handel 02:04
10

All of the Stars The Fault in Our Stars

Ed Sheeran 04:15
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