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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
Depresyon
Depresyon
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
11 Bölüm | 42:54
Depresyona iyi geleceğini düşündüğümüz şarkıları bu çalma listesinde topladık. İşte rahatlatıcı şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Beni Sen İnandır
Pinhani
03:44
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02
Zihin Karmaşası
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05:10
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03
Yıldızlara dokun
Chill
05:03
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04
Uçuşan Gece
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03:02
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05
Sakin duygular
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03:27
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06
Pozitif ve Huzurlu
Chill
06:12
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07
Kurtar
Pinhani
04:07
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08
Narin Dokunuşlar
Enstrümantal
02:13
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09
Water Music, Air
George Frideric Handel
02:04
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10
All of the Stars
The Fault in Our Stars
Ed Sheeran
04:15
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