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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
Endişeli
Endişeli
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
10 Bölüm | 40:30
Endişeni gidermene yardımcı olacak sakinleştirici müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte rahatlatıcı müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
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03:20
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02
Yumuşak harmoni
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03:20
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03
Nazik sesler
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03:07
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04
Umut verici
Lounge
03:25
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05
Keyifli anlara
Lounge
04:28
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06
Bi' Mola
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03:31
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07
İhtiyacın Olan Tek Şey
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03:20
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08
Huzura Erenler
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03:12
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09
Yeşilliklerin içinde
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09:27
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10
Soft Tınılar
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03:20
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