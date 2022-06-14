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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik Endişeli
Endişeli

Endişeli

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik

10 Bölüm | 40:30
Endişeni gidermene yardımcı olacak sakinleştirici müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte rahatlatıcı müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Derinlerden

Chill 03:20
02

Yumuşak harmoni

Chill 03:20
03

Nazik sesler

Chill 03:07
04

Umut verici

Lounge 03:25
05

Keyifli anlara

Lounge 04:28
06

Bi' Mola

Chill 03:31
07

İhtiyacın Olan Tek Şey

Chill 03:20
08

Huzura Erenler

Chill 03:12
09

Yeşilliklerin içinde

Chill 09:27
10

Soft Tınılar

Chill 03:20
... KAPAT
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