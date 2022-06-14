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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
Gergin
Gergin
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
10 Bölüm | 59:18
Gergin anlarda gevşemek için bu müzikleri dinleyebilirsin. işte rahatlayabileceğin müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Stresten uzak
Chill
02:28
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02
Senin Zamanın
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03:06
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03
Piyano Sesleri ile Rahatla
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10:13
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04
Notaların Ötüşü
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05:01
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05
Mavi huzur
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13:52
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06
Keyifli anlara
Lounge
04:28
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07
Huzurlu Ambiyans
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03:06
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08
Güneş ışıkları
Chill
08:30
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09
Dinlerken Rahatla
Chill
03:17
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10
Dingin tuşlar
Enstrümantal
05:17
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0.5x
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