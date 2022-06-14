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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik Gergin
Gergin

Gergin

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik

10 Bölüm | 59:18
Gergin anlarda gevşemek için bu müzikleri dinleyebilirsin. işte rahatlayabileceğin müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Stresten uzak

Chill 02:28
02

Senin Zamanın

Chill 03:06
03

Piyano Sesleri ile Rahatla

Chill 10:13
04

Notaların Ötüşü

Chill 05:01
05

Mavi huzur

Chill 13:52
06

Keyifli anlara

Lounge 04:28
07

Huzurlu Ambiyans

Chill 03:06
08

Güneş ışıkları

Chill 08:30
09

Dinlerken Rahatla

Chill 03:17
10

Dingin tuşlar

Enstrümantal 05:17
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