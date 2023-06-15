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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
Güvensiz
Güvensiz
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
10 Bölüm | 42:55
İnsan zaman zaman çeşitli sebeplerden ötürü güvensizlik hissine kapılabilir. İşte tam da bu zamanlarda müzik dinlemek isteyebiliriz. Biz de o yüzden senin için bu çalma listesini hazırladık!
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01
Yaşam Esintisi
Chill
03:23
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02
Umut verici
Lounge
03:25
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03
Güçlen
Chill
01:52
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04
Pozitif bak
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02:11
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05
Dalgalarla Gün Batımı
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10:58
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06
Rüzgarla yolculuk
Chill
05:01
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07
Pastorale
Secret Garden
03:50
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08
La Serenissima
Loreena McKennitt
05:08
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09
It's In The Rain
Enya
03:58
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10
Mavi gökyüzü
Lounge
03:09
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