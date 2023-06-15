Güvensiz

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik 10 Bölüm | 42:55 10 Bölüm | 42:55

İnsan zaman zaman çeşitli sebeplerden ötürü güvensizlik hissine kapılabilir. İşte tam da bu zamanlarda müzik dinlemek isteyebiliriz. Biz de o yüzden senin için bu çalma listesini hazırladık!