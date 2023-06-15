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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik Güvensiz
Güvensiz

Güvensiz

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik

10 Bölüm | 42:55
İnsan zaman zaman çeşitli sebeplerden ötürü güvensizlik hissine kapılabilir. İşte tam da bu zamanlarda müzik dinlemek isteyebiliriz. Biz de o yüzden senin için bu çalma listesini hazırladık!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yaşam Esintisi

Chill 03:23
02

Umut verici

Lounge 03:25
03

Güçlen

Chill 01:52
04

Pozitif bak

Chill 02:11
05

Dalgalarla Gün Batımı

Chill 10:58
06

Rüzgarla yolculuk

Chill 05:01
07

Pastorale

Secret Garden 03:50
08

La Serenissima

Loreena McKennitt 05:08
09

It's In The Rain

Enya 03:58
10

Mavi gökyüzü

Lounge 03:09
... KAPAT
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