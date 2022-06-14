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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
Huzursuz
Huzursuz
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
11 Bölüm | 43:19
Huzursuz hissediyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte gevşemeni sağlayacak müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Yağmurun Elleri
Yeni Türkü
03:58
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Pirhasan
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02
Sağanak Yağmurlu Şarkı
Nil İpek
02:21
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03
Kelebekler
Madrigal
04:07
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04
Dön Bak Dünyaya
Pinhani
06:33
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05
Huzur Dolu Anlar
Chill
03:33
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06
Sabahın İlk Işıkları
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03:19
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07
Ruhunu Canlandır
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03:34
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08
Huzurun Sesi
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03:28
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09
Gülümse
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05:25
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10
Senin Gibi
Can Koç
04:10
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