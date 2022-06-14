×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik Huzursuz
Huzursuz

Huzursuz

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik

11 Bölüm | 43:19
Huzursuz hissediyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte gevşemeni sağlayacak müziklerin yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yağmurun Elleri

Yeni Türkü 03:58
02

Sağanak Yağmurlu Şarkı

Nil İpek 02:21
03

Kelebekler

Madrigal 04:07
04

Dön Bak Dünyaya

Pinhani 06:33
05

Huzur Dolu Anlar

Chill 03:33
06

Sabahın İlk Işıkları

Chill 03:19
07

Ruhunu Canlandır

Chill 03:34
08

Huzurun Sesi

Chill 03:28
09

Gülümse

Chill 05:25
10

Senin Gibi

Can Koç 04:10
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Anksiyete
Depresyon
Gergin
Endişeli

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı