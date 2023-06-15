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Mecali Yok
Mecali Yok
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
8 Bölüm | 31:17
Hiçbir şey yapmak istemiyorsan, kolunu kaldırmaya dahi mecalin yoksa bu çalma listesi tam sana göre! İşte senin için hazırladığımız şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Stres Yok
Chill
02:33
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02
Güçlü odaklanma
Chill
11:04
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03
Enerji kat
Chill
02:16
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04
Enerjik meditasyon
Lounge
02:37
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05
Hayatın neşesi
Chill
02:16
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06
Enerjik Sabahlar
Lounge
02:25
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07
Yaz Enerjisi
Lounge
02:09
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08
Santiago
Loreena McKennitt
05:57
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