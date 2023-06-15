Mecali Yok

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik 8 Bölüm | 31:17 8 Bölüm | 31:17

Hiçbir şey yapmak istemiyorsan, kolunu kaldırmaya dahi mecalin yoksa bu çalma listesi tam sana göre! İşte senin için hazırladığımız şarkıların yer aldığı çalma listesi...