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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik Mecali Yok
Mecali Yok

Mecali Yok

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik

8 Bölüm | 31:17
Hiçbir şey yapmak istemiyorsan, kolunu kaldırmaya dahi mecalin yoksa bu çalma listesi tam sana göre! İşte senin için hazırladığımız şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Stres Yok

Chill 02:33
02

Güçlü odaklanma

Chill 11:04
03

Enerji kat

Chill 02:16
04

Enerjik meditasyon

Lounge 02:37
05

Hayatın neşesi

Chill 02:16
06

Enerjik Sabahlar

Lounge 02:25
07

Yaz Enerjisi

Lounge 02:09
08

Santiago

Loreena McKennitt 05:57
... KAPAT
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