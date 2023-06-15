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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
Tedirgin
Tedirgin
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
8 Bölüm | 35:17
Kendini tedirgin hissettiğin zamanlarda bu çalma listesinden ücretsiz bir şekilde senin için hazırladığımız şarkıları dinleyebilirsin!
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Şarkı Sözleri
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01
Eternity By
Vangelis
05:48
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02
L'enfant
Vangelis
05:02
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03
Only Time
Enya
03:35
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04
Echoes In Rain
Enya
03:35
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05
Papillion
Secret Garden
03:26
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06
Return The İnnocence
Enigma
04:54
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07
Santorini
Yanni
04:27
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08
Before I Go
Yanni
04:30
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