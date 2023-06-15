×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik Tedirgin
Tedirgin

Tedirgin

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik

8 Bölüm | 35:17
Kendini tedirgin hissettiğin zamanlarda bu çalma listesinden ücretsiz bir şekilde senin için hazırladığımız şarkıları dinleyebilirsin!
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Eternity By

Vangelis 05:48
02

L'enfant

Vangelis 05:02
03

Only Time

Enya 03:35
04

Echoes In Rain

Enya 03:35
05

Papillion

Secret Garden 03:26
06

Return The İnnocence

Enigma 04:54
07

Santorini

Yanni 04:27
08

Before I Go

Yanni 04:30
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Anksiyete
Depresyon
Gergin
Huzursuz
Endişeli
Bulanık
Güvensiz
Mecali Yok
Umursamaz

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı