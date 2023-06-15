Umursamaz

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik 7 Bölüm | 47:14 7 Bölüm | 47:14

Üzerindeki bıkkınlığı geride bırakıp kendini resetlemen için bir çalma listesi hazırladık. İşte sözlü ve sözsüz şarkıların yer aldığı çalma listesi...