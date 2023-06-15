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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik Umursamaz
Umursamaz

Umursamaz

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik

7 Bölüm | 47:14
Üzerindeki bıkkınlığı geride bırakıp kendini resetlemen için bir çalma listesi hazırladık. İşte sözlü ve sözsüz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İyileştirici

Chill 04:32
02

Niyet meditasyonu

Chill 09:52
03

İçe dönme meditasyonu

Chill 10:10
04

Dikkatini toparlamak için

Chill 11:03
05

Gerçeklere odaklanma

Chill 02:43
06

Özüne Dönüş

Chill 05:30
07

İçsel Yolculuk

Chill 03:24
... KAPAT
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