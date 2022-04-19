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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
Anı Yaşa | Rock Müzik
Anı Yaşa | Rock Müzik
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
10 Bölüm | 40:44
Anı yaşadığını hissettirecek rock müzikler bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan anı yaşadığını hissettiren rock müzikleri dinleyebilirsin.
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01
Müzik Kutusu
Model
04:01
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02
Benim Adım Orman
Şebnem Ferah
04:05
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03
Seninki Dert mi
Hayko Cepkin
04:50
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hayko Cepkin
Besteci:
Hayko Cepkin
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04
Ben Bir Palyaçoyum
Manga
05:23
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05
Ebruli
Gripin
03:06
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06
Vay Be Ben Neymişim
Gökçe
03:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ferda Orçun Aca
Besteci:
Ferda Orçun Aca
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07
Zevk Hastası
Gece Yolcuları
03:13
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Söz yazarı:
Gece Yolcuları
Besteci:
Gece Yolcuları
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08
Dünya Benim
Demir Demirkan
03:18
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demir Demirkan
Besteci:
Demir Demirkan
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09
Öyle Bir Anda
Ayna
04:30
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10
Sor Bana Pişman Mıyım
Duman
04:34
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Söz yazarı:
Kaan Tangöze
Besteci:
Kaan Tangöze
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