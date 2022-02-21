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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
Aykırı | Rock Müzik
Aykırı | Rock Müzik
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
10 Bölüm | 44:24
Melodisiyle kendini farklı hissedeceğin rock müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte yavaş tonlardaki rock müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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01
Ölünce Sevemezsem Seni
Ayna
04:46
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Karacaoğlan
Besteci:
Cemil Özeren
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02
Başkası
Gökçe
03:37
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03
Sen Gidiyorsun
Gripin
05:34
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Söz yazarı:
Birca Namoğlu
Besteci:
Arda İnceoğlu
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04
Güllerin İçinden
MFÖ
03:56
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05
Ne Güzel Güldün
Pinhani
04:44
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06
Sen Ağlama
Badem
03:40
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Söz yazarı:
Barış Bahçeci-Mustafa Kemal Öztürk
Besteci:
Mustafa Kemal Öztürk
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07
Gemiler
Teoman
04:20
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Söz yazarı:
Orhan Atasoy
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08
Ünzile
Şebnem Ferah
05:41
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Söz yazarı:
Onno Tunç
Besteci:
Onno Tunç
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09
Unuttum Gitti
Fatma Turgut
03:39
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10
Beni Biraz Böyle Hatırla
Emre Aydın
04:27
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