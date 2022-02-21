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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler Aykırı | Rock Müzik
Aykırı | Rock Müzik

Aykırı | Rock Müzik

Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler

10 Bölüm | 44:24
Melodisiyle kendini farklı hissedeceğin rock müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte yavaş tonlardaki rock müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ölünce Sevemezsem Seni

Ayna 04:46
02

Başkası

Gökçe 03:37
03

Sen Gidiyorsun

Gripin 05:34
04

Güllerin İçinden

MFÖ 03:56
05

Ne Güzel Güldün

Pinhani 04:44
06

Sen Ağlama

Badem 03:40
07

Gemiler

Teoman 04:20
08

Ünzile

Şebnem Ferah 05:41
09

Unuttum Gitti

Fatma Turgut 03:39
10

Beni Biraz Böyle Hatırla

Emre Aydın 04:27
... KAPAT
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