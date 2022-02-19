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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler Bağımsız | Rock Müzik
Bağımsız | Rock Müzik

Bağımsız | Rock Müzik

Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler

13 Bölüm | 52:00
Kendini bağımsız hissedebileceğin rock müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Bağımsız rock müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sözlerimi Geri Alamam

Bulutsuzluk Özlemi 03:31
02

Hayatı Yaşa

Duman 03:55
03

Ne Bileyim Ben

MFÖ 04:01
04

Aklımın İplerini Saldım

Yüksek Sadakat 04:22
05

Dünyadan Uzak

Pinhani 04:07
06

Hep Yek

Özlem Tekin 03:22
07

Doğru Yanlış

Mor Ve Ötesi 04:26
08

Evet Aynen

Kolpa 03:53
09

Müsait Bir Yer

Gripin 04:25
10

Yarından Bana Ne

Teoman 03:13
... KAPAT
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