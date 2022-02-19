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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
Bağımsız | Rock Müzik
Bağımsız | Rock Müzik
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
13 Bölüm | 52:00
Kendini bağımsız hissedebileceğin rock müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Bağımsız rock müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Sözlerimi Geri Alamam
Bulutsuzluk Özlemi
03:31
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02
Hayatı Yaşa
Duman
03:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kaan Tangöze
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03
Ne Bileyim Ben
MFÖ
04:01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
M.Alanson
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04
Aklımın İplerini Saldım
Yüksek Sadakat
04:22
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kutlu Özmakinacı
Besteci:
Kutlu Özmakinacı
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05
Dünyadan Uzak
Pinhani
04:07
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06
Hep Yek
Özlem Tekin
03:22
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Özlem Tekin
Besteci:
Özlem Tekin
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07
Doğru Yanlış
Mor Ve Ötesi
04:26
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08
Evet Aynen
Kolpa
03:53
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09
Müsait Bir Yer
Gripin
04:25
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Birol Namoğlu
Besteci:
Murat Başdoğan
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10
Yarından Bana Ne
Teoman
03:13
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