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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
Enerjik | Rock Müzik
Enerjik | Rock Müzik
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
11 Bölüm | 43:51
Enerjini yerine getirecek rock müzikler bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan enerjik rock müzikler dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Zamparanın Ölümü
Teoman
05:00
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman
Besteci:
Teoman
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02
Peki Peki Anladık
MFÖ
03:26
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Söz yazarı:
Mazhar Alanson
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03
Hayatı Yaşa
Duman
03:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kaan Tangöze
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04
Yar Bana Varmadı
Özlem Tekin
04:16
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cenk Eroğlu
Besteci:
Cenk Eroğlu
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05
Anma Arkadaş
Ogün Sanlısoy
04:39
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06
Evet Aynen
Kolpa
03:53
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07
Hayat Bana Güzel
Gripin
03:31
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08
Boyalı Kuş
Bulutsuzluk Özlemi
04:27
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09
Fazla Aşkı Olan Var mı
Manga
03:38
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10
Aksiyondayım
Gökçe
03:16
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