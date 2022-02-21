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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
Her Şey Yolunda | Rock
Her Şey Yolunda | Rock
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
10 Bölüm | 39:44
Dinlerken kendini iyi hissedeceğin rock müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan rock müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Papatya
Teoman
04:15
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02
Hayat Bana Güzel
Gripin
03:31
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03
Istanbul
Gökçe
04:14
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04
Aşk Tadında
Fatma Turgut
03:27
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05
Haftanın Sonu
Pinhani
03:29
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06
Pervane
Yüksek Sadakat
04:28
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kutlu Özmakinacı
Besteci:
Kutlu Özmakinacı
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07
Oje
Duman
04:20
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08
Yeni Bir Şarkı
İlhan İrem
03:25
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09
Hep Yaşın 19
MFÖ
04:08
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10
Boyalı Kuş
Bulutsuzluk Özlemi
04:27
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