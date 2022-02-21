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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler Her Şey Yolunda | Rock
Her Şey Yolunda | Rock

Her Şey Yolunda | Rock

Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler

10 Bölüm | 39:44
Dinlerken kendini iyi hissedeceğin rock müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan rock müzikleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Papatya

Teoman 04:15
02

Hayat Bana Güzel

Gripin 03:31
03

Istanbul

Gökçe 04:14
04

Aşk Tadında

Fatma Turgut 03:27
05

Haftanın Sonu

Pinhani 03:29
06

Pervane

Yüksek Sadakat 04:28
07

Oje

Duman 04:20
08

Yeni Bir Şarkı

İlhan İrem 03:25
09

Hep Yaşın 19

MFÖ 04:08
10

Boyalı Kuş

Bulutsuzluk Özlemi 04:27
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