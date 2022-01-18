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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler Motivasyon
Motivasyon

Motivasyon

Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler

8 Bölüm | 01:01:27
Motive olmaya ve ilham almaya ihtiyaç duyduğunda dinleyebileceğin müzikler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Olumlama

Lounge 09:14
02

İlham almak istediğinde

Lounge 03:15
03

Motive ol

Lounge 08:47
04

Başarı isteği

Lounge 07:07
05

Hissettiğin güçlü motivasyon

Lounge 08:13
06

Kendine inan

Lounge 07:07
07

Hayallerin gerçekleşmesi

Lounge 08:12
08

Motivasyon

Lounge 09:32
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