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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
Motivasyon
Motivasyon
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
8 Bölüm | 01:01:27
Motive olmaya ve ilham almaya ihtiyaç duyduğunda dinleyebileceğin müzikler...
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01
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Lounge
09:14
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02
İlham almak istediğinde
Lounge
03:15
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03
Motive ol
Lounge
08:47
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04
Başarı isteği
Lounge
07:07
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05
Hissettiğin güçlü motivasyon
Lounge
08:13
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06
Kendine inan
Lounge
07:07
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07
Hayallerin gerçekleşmesi
Lounge
08:12
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08
Motivasyon
Lounge
09:32
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