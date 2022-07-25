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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
Mutlu | Rock Müzik
Mutlu | Rock Müzik
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
10 Bölüm | 35:42
Mutlu hissettirecek rock müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte mutlu hissedebileceğin rock müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Değirmende ki
Pinhani
04:40
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02
Hiç Bitmez Bu Masal
Kolpa
03:44
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03
Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım
Gripin
03:23
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04
Uçtu Uçtu
Bulutsuzluk Özlemi
03:35
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05
Yarından Bana Ne
Teoman
03:13
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06
Evdeki Ses
Manga
02:53
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07
Oh Olsun
Gökçe
03:20
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08
Hayatı Yaşa
Duman
03:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kaan Tangöze
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09
Daha Mutlu Olamam
Mor Ve Ötesi
03:42
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10
Ben Kalender Meşrebim
Aylin Aslım
03:17
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