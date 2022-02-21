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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler Öfkeni Kov | Rock Müzik
Öfkeni Kov | Rock Müzik

Öfkeni Kov | Rock Müzik

Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler

11 Bölüm | 43:14
Öfkeni dindirecek yüksek tempolu rock müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Öfkeni atmak için buradan rock müzikleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Pembe Mezarlık

Model 04:15
02

Anma Arkadaş

Ogün Sanlısoy 04:39
03

İstanbul

Pamela 04:13
04

Dünyanın Sonuna Doğmuşum

Manga 04:20
05

Hep Beraber Deliriyoruz

Gökçe 03:18
06

Ey Hayat

Hayko Cepkin 04:04
07

Yine de

Yüksek Sadakat 04:17
08

Bu Akşam

Duman 02:52
09

Enayi Miyim Ben

MFÖ 03:13
10

Alıştım Susmaya

Emre Aydın 04:10
... KAPAT
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