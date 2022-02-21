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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
Öfkeni Kov | Rock Müzik
Öfkeni Kov | Rock Müzik
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
11 Bölüm | 43:14
Öfkeni dindirecek yüksek tempolu rock müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Öfkeni atmak için buradan rock müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Pembe Mezarlık
Model
04:15
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02
Anma Arkadaş
Ogün Sanlısoy
04:39
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03
İstanbul
Pamela
04:13
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Artun Ertürk
Besteci:
Artun Ertürk
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04
Dünyanın Sonuna Doğmuşum
Manga
04:20
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05
Hep Beraber Deliriyoruz
Gökçe
03:18
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06
Ey Hayat
Hayko Cepkin
04:04
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07
Yine de
Yüksek Sadakat
04:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kutlu Özmakinacı
Besteci:
Kutlu Özmakinacı
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08
Bu Akşam
Duman
02:52
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09
Enayi Miyim Ben
MFÖ
03:13
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10
Alıştım Susmaya
Emre Aydın
04:10
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Söz yazarı:
Emre Aydın
Besteci:
Emre Aydın
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