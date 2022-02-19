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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
Özgür Ruh | Rock Müzik
Özgür Ruh | Rock Müzik
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
13 Bölüm | 52:35
Özgürlüğü sonuna kadar yaşatacak rock müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan ruhunu özgürleştirecek rock müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Biz İstersek
MFÖ
02:43
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Dr.Ömer Kaplan
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02
Yalnızlık Senfonisi
Model
04:51
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03
Yine de
Yüksek Sadakat
04:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kutlu Özmakinacı
Besteci:
Kutlu Özmakinacı
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04
Uçtu Uçtu
Bulutsuzluk Özlemi
03:35
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05
Müsaade Senin Ft Ceylan Köse
Zakkum
03:36
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06
Vur Patlasın Çal Oynasın
Ayna
04:11
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ayna
Besteci:
Ayna
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07
Üryan Geldim
Manga
04:41
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08
Hayat Bana Güzel
Gripin
03:31
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09
Hiç Bitmez Bu Masal
Kolpa
03:44
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10
İstanbul
Pamela
04:13
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Artun Ertürk
Besteci:
Artun Ertürk
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