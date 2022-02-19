×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler Özgür Ruh | Rock Müzik
Özgür Ruh | Rock Müzik

Özgür Ruh | Rock Müzik

Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler

13 Bölüm | 52:35
Özgürlüğü sonuna kadar yaşatacak rock müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan ruhunu özgürleştirecek rock müzikleri dinleyebilirsin...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Biz İstersek

MFÖ 02:43
02

Yalnızlık Senfonisi

Model 04:51
03

Yine de

Yüksek Sadakat 04:17
04

Uçtu Uçtu

Bulutsuzluk Özlemi 03:35
05

Müsaade Senin Ft Ceylan Köse

Zakkum 03:36
06

Vur Patlasın Çal Oynasın

Ayna 04:11
07

Üryan Geldim

Manga 04:41
08

Hayat Bana Güzel

Gripin 03:31
09

Hiç Bitmez Bu Masal

Kolpa 03:44
10

İstanbul

Pamela 04:13
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Motivasyon | Rock Müzik
Bağımsız | Rock Müzik
Yüksek Enerji | Rock Müzik
Yalnız Ruh | Rock Müzik

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı