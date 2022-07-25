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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
Sabah Dinlemelik | Rock Müzik
Sabah Dinlemelik | Rock Müzik
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
11 Bölüm | 49:14
Sabahları dinleyebileceğin rock müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte sabah moduna uyacak rock müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
17
Teoman
03:46
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman
Besteci:
Teoman
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02
Kimse Bilmez
Özlem Tekin
03:51
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03
Pencere
Ogün Sanlısoy
04:18
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04
Aşk Nereden Nereye
Gripin
04:57
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05
Affedecek Misin
Gece Yolcuları
04:47
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06
Resim
Demir Demirkan
04:50
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demir Demirkan
Besteci:
Demir Demirkan
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07
Oje
Duman
04:20
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08
Son Selam
İlhan İrem
05:24
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İlhan İrem
Besteci:
İlhan İrem
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09
Sarı Laleler
MFÖ
03:20
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
M.Alanson
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10
Pert Oldu
Seksendört
04:40
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