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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
Son Ses | Rock Müzik
Son Ses | Rock Müzik
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
15 Bölüm | 01:02:48
Son ses dinleyebileceğin rock müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte son ses rock müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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01
Bir Kadın Çizeceksin
Manga
04:00
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02
Her Şeyi Yak
Duman
03:57
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03
Ölünce Sevemezsem Seni
Ayna
04:46
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Karacaoğlan
Besteci:
Cemil Özeren
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04
Oyunbozan
Mor Ve Ötesi
04:32
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05
Saydım
Ogün Sanlısoy
04:10
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06
Kafile
Yüksek Sadakat
04:18
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kutlu Özmakinacı
Besteci:
Kutlu Özmakinacı
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07
Ele Güne Karşı
MFÖ
03:08
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08
Kendime Yalan Söyledim
Seksendört
04:27
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09
Aşktan Öte
Demir Demirkan
04:25
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demir Demirkan
Besteci:
Demir Demirkan
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10
Lili Yar
Bulutsuzluk Özlemi
04:11
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