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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler Yalnız Ruh | Rock Müzik
Yalnız Ruh | Rock Müzik

Yalnız Ruh | Rock Müzik

Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler

14 Bölüm | 01:03:06
Yalnızlığını dile döken şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. Yalnız hissettiğin zamanlarda yalnızlıkla ilgili rock müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dön Bak Dünyaya

Pinhani 06:33
02

Araf

Mor Ve Ötesi 04:08
03

Yalnızlık Senfonisi

Model 04:51
04

Soğuk Odalar

Emre Aydın 03:36
05

Yatağın Soğuk Tarafı

Kolpa 04:08
06

Beş

Gripin 05:31
07

Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar

Gece Yolcuları 03:19
08

Geceyedir Küsmelerim

Badem 04:24
09

Tek Başına Dans

Teoman 03:47
10

Yalnız

Şebnem Ferah 05:07
... KAPAT
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