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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
Yalnız Ruh | Rock Müzik
Yalnız Ruh | Rock Müzik
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
14 Bölüm | 01:03:06
Yalnızlığını dile döken şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. Yalnız hissettiğin zamanlarda yalnızlıkla ilgili rock müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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01
Dön Bak Dünyaya
Pinhani
06:33
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02
Araf
Mor Ve Ötesi
04:08
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03
Yalnızlık Senfonisi
Model
04:51
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04
Soğuk Odalar
Emre Aydın
03:36
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05
Yatağın Soğuk Tarafı
Kolpa
04:08
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06
Beş
Gripin
05:31
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Haluk Kurosman
Besteci:
Arda İnceoğlu
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07
Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar
Gece Yolcuları
03:19
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08
Geceyedir Küsmelerim
Badem
04:24
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09
Tek Başına Dans
Teoman
03:47
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman
Besteci:
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10
Yalnız
Şebnem Ferah
05:07
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