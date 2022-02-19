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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler Yüksek Enerji | Rock Müzik
Yüksek Enerji | Rock Müzik

Yüksek Enerji | Rock Müzik

Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler

14 Bölüm | 54:41
Enerjini yükseltecek rock müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan enerjik rock müzikler dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Köprüaltı

Duman 04:51
02

Peki Peki Anladık

MFÖ 03:26
03

Ben Seni Arayamam

Yüksek Sadakat 04:35
04

Yar Bana Varmadı

Özlem Tekin 04:16
05

Ben De Özledim

Ogün Sanlısoy 03:24
06

Beni Aşka İnandır

Kolpa 04:13
07

Cahil Nadanla

Hayko Cepkin 03:14
08

Dalgalandım da Duruldum

Gripin 04:22
09

Bu Gala Daşlı Gala

Erhan Güleryüz 03:52
10

Zamparanın Ölümü

Teoman 05:00
... KAPAT
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