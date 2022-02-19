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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
Yüksek Enerji | Rock Müzik
Yüksek Enerji | Rock Müzik
Duygu Durumuna Göre Rock Müzikler
14 Bölüm | 54:41
Enerjini yükseltecek rock müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan enerjik rock müzikler dinleyebilirsin...
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01
Köprüaltı
Duman
04:51
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kaan Tangöze
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02
Peki Peki Anladık
MFÖ
03:26
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03
Ben Seni Arayamam
Yüksek Sadakat
04:35
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kutlu Özmakinacı
Besteci:
Kutlu Özmakinacı
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04
Yar Bana Varmadı
Özlem Tekin
04:16
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cenk Eroğlu
Besteci:
Cenk Eroğlu
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05
Ben De Özledim
Ogün Sanlısoy
03:24
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06
Beni Aşka İnandır
Kolpa
04:13
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07
Cahil Nadanla
Hayko Cepkin
03:14
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08
Dalgalandım da Duruldum
Gripin
04:22
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09
Bu Gala Daşlı Gala
Erhan Güleryüz
03:52
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10
Zamparanın Ölümü
Teoman
05:00
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman
Besteci:
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