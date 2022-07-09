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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği Çalma Listeleri

Hüzünlü
Neşeli
Derinlere İn
Sakin
Efkarlı
Kalbi Kırık
Mutlu
Sabah Dinlemelik

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