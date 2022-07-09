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Derinlere İn

Derinlere İn

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği

10 Bölüm | 40:40
Derin düşüncelere daldıysan ve dinleyecek bir şeyler arıyorsan bu çalma listesine mutlaka bakmalısın! İşte Zeki Müren, Muazzez Ersoy ve Hüner Coşkuner gibi müzisyenlerin özenle seçilmiş şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Pişman Olur Da Bir Gün

Muazzez Ersoy 03:42
02

Seni Sordum Yıldızlara

Zeki Müren 05:06
03

Gidiyor

Hüner Coşkuner 04:27
04

Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar

Muazzez Ersoy 03:17
05

Ömrümüzün Son Demi

Muazzez Abacı 03:31
06

Dert Çekmeye Geldim

Gönül Akkor 05:54
07

Tanıma Beni

Yılmaz Morgül 05:53
08

Geçti Ömrüm

Mustafa Sağyaşar 02:30
09

Aşkı Seninle Tatlı

Ayla Büyükataman 02:09
10

Bu Hazan Yine

Çiğdem Gürdal 04:11
... KAPAT
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