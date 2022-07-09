Derinlere İn

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği 10 Bölüm | 40:40 10 Bölüm | 40:40

Derin düşüncelere daldıysan ve dinleyecek bir şeyler arıyorsan bu çalma listesine mutlaka bakmalısın! İşte Zeki Müren, Muazzez Ersoy ve Hüner Coşkuner gibi müzisyenlerin özenle seçilmiş şarkılarının yer aldığı çalma listesi...