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Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
Derinlere İn
Derinlere İn
Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
10 Bölüm | 40:40
Derin düşüncelere daldıysan ve dinleyecek bir şeyler arıyorsan bu çalma listesine mutlaka bakmalısın! İşte Zeki Müren, Muazzez Ersoy ve Hüner Coşkuner gibi müzisyenlerin özenle seçilmiş şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
Bölüm
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01
Pişman Olur Da Bir Gün
Muazzez Ersoy
03:42
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Söz yazarı:
Ayhan İlter
Besteci:
İrfan Özbakır
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02
Seni Sordum Yıldızlara
Zeki Müren
05:06
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03
Gidiyor
Hüner Coşkuner
04:27
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04
Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar
Muazzez Ersoy
03:17
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Söz yazarı:
Hikmet Münir Ebcioğlu
Besteci:
Teoman Alpay
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05
Ömrümüzün Son Demi
Muazzez Abacı
03:31
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06
Dert Çekmeye Geldim
Gönül Akkor
05:54
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07
Tanıma Beni
Yılmaz Morgül
05:53
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Söz yazarı:
Şehrazat
Besteci:
Şehrazat
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08
Geçti Ömrüm
Mustafa Sağyaşar
02:30
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09
Aşkı Seninle Tatlı
Ayla Büyükataman
02:09
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10
Bu Hazan Yine
Çiğdem Gürdal
04:11
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