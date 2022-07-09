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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
Efkarlı
Efkarlı
Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
10 Bölüm | 40:53
Efkarına ortak olacak Türk sanat müziği şarkılarını senin için derledik. İşte efkarlı Türk sanat müziği şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
Bölüm
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01
Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun
Zeki Müren
05:28
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02
Sorma
Zeki Müren
04:10
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
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03
Gamzedeyim Deva Bulmam
Müzeyyen Senar
04:21
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04
Talihin Elinde Oyuncak Oldum
Emel Sayın
04:41
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
A.Sami Toker
Besteci:
A.Sami Toker
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05
Ömrümce Hep Adım Adım
Ayşe Tunalı
02:47
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06
Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok
Umut Akyürek
03:47
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07
Bülbülüm Altın Kafeste
Melihat Gülses
04:29
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
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08
Söyleyemem Derdimi
Muazzez Ersoy
04:17
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Söz yazarı:
Şükrü Tunar
Besteci:
Şükrü Tunar
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09
Ne Doğan Güne Hükmüm Var
Münir Nurettin Selçuk
03:05
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10
Kimseye Etmem Şikayet
Müzeyyen Senar
03:48
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