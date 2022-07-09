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Efkarlı

Efkarlı

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği

10 Bölüm | 40:53
Efkarına ortak olacak Türk sanat müziği şarkılarını senin için derledik. İşte efkarlı Türk sanat müziği şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun

Zeki Müren 05:28
02

Sorma

Zeki Müren 04:10
03

Gamzedeyim Deva Bulmam

Müzeyyen Senar 04:21
04

Talihin Elinde Oyuncak Oldum

Emel Sayın 04:41
05

Ömrümce Hep Adım Adım

Ayşe Tunalı 02:47
06

Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok

Umut Akyürek 03:47
07

Bülbülüm Altın Kafeste

Melihat Gülses 04:29
08

Söyleyemem Derdimi

Muazzez Ersoy 04:17
09

Ne Doğan Güne Hükmüm Var

Münir Nurettin Selçuk 03:05
10

Kimseye Etmem Şikayet

Müzeyyen Senar 03:48
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