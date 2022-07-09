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Hüzünlü

Hüzünlü

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği

10 Bölüm | 38:49
Türk sanat müziğinin hüzünlü şarkılarını dinlemek istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Zeki Müren, Bülent Ersoy ve Müzeyyen Senar gibi Türk sanat müziğinin önemli temsilcilerinin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Böyle Bir Kara Sevda

Zeki Müren 02:51
02

Nasıl Geçti Habersiz

Muazzez Ersoy 05:30
03

Şimdi Uzaklardasın

Ahmet Özhan 03:37
04

Kemancı

Emel Sayın 03:49
05

Unut Beni

Ayşe Tunalı 03:10
06

Hani Bizim Sevdamız

Bülent Ersoy 07:03
07

Veda Busesi

Hüner Coşkuner 03:39
08

Çile Bülbülüm Çile

Safiye Ayla 02:49
09

Geçti Sevdalarla Ömrüm

Müzeyyen Senar 02:48
10

Dönülmez Akşamın Ufkundayız

Münir Nurettin Selçuk 03:33
... KAPAT
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