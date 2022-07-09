×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
Hüzünlü
Hüzünlü
Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
10 Bölüm | 38:49
Türk sanat müziğinin hüzünlü şarkılarını dinlemek istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Zeki Müren, Bülent Ersoy ve Müzeyyen Senar gibi Türk sanat müziğinin önemli temsilcilerinin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
DİNLE
TAKİP ET
Şarkı Sözleri
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Böyle Bir Kara Sevda
Zeki Müren
02:51
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Gündoğdu Duran
Besteci:
Gündoğdu Duran
Şikayet Et
02
Nasıl Geçti Habersiz
Muazzez Ersoy
05:30
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nihat Aşar
Besteci:
Teoman Alpay
Şikayet Et
03
Şimdi Uzaklardasın
Ahmet Özhan
03:37
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeki Müren
Besteci:
Zeki Müren
Şikayet Et
04
Kemancı
Emel Sayın
03:49
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mehmet Yüzüak
Besteci:
Rıfat Şanlıel
Şikayet Et
05
Unut Beni
Ayşe Tunalı
03:10
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
06
Hani Bizim Sevdamız
Bülent Ersoy
07:03
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
07
Veda Busesi
Hüner Coşkuner
03:39
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Orhan Seyfi Orhon
Besteci:
Yusuf Nalkesen
Şikayet Et
08
Çile Bülbülüm Çile
Safiye Ayla
02:49
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
09
Geçti Sevdalarla Ömrüm
Müzeyyen Senar
02:48
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
10
Dönülmez Akşamın Ufkundayız
Münir Nurettin Selçuk
03:33
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yahya Kemal Beyatlı
Besteci:
Münir Nurettin Selçuk
Şikayet Et
...
KAPAT
**
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git