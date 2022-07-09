Hüzünlü

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği 10 Bölüm | 38:49 10 Bölüm | 38:49

Türk sanat müziğinin hüzünlü şarkılarını dinlemek istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Zeki Müren, Bülent Ersoy ve Müzeyyen Senar gibi Türk sanat müziğinin önemli temsilcilerinin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...