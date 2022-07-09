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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
Kalbi Kırık
Kalbi Kırık
Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
10 Bölüm | 39:51
Kalbin kırıksa ve incinmişsen bu çalma listesi tam sana göre! İşte hüzün içeren Türk sanat müziği şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Gel Gitme Kadın
Mustafa Sağyaşar
04:15
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02
Şu Göğsüm Yırtılıp Baksan
Muazzez Abacı
03:44
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03
Aldırma Gönül
Gönül Akkor
05:04
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04
Unut Gözlerim
Bülent Ersoy
05:26
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05
Seni Ben Ellerin Olsun
Hüner Coşkuner
04:07
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06
Çok Yalnızım
Muazzez Abacı
04:03
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07
Mehtaplı Gecelerde
Müzeyyen Senar
02:55
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08
Unuttun mu Aşkımıza Ettiğin Yemini
Emel Sayın
03:32
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09
Unutamam Seni
Zeki Müren
04:07
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10
Nazende Sevgilim
Melihat Gülses
02:38
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