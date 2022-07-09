Kalbi Kırık

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği 10 Bölüm | 39:51 10 Bölüm | 39:51

Kalbin kırıksa ve incinmişsen bu çalma listesi tam sana göre! İşte hüzün içeren Türk sanat müziği şarkılarının yer aldığı çalma listesi...