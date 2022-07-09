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Kalbi Kırık

Kalbi Kırık

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği

10 Bölüm | 39:51
Kalbin kırıksa ve incinmişsen bu çalma listesi tam sana göre! İşte hüzün içeren Türk sanat müziği şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gel Gitme Kadın

Mustafa Sağyaşar 04:15
02

Şu Göğsüm Yırtılıp Baksan

Muazzez Abacı 03:44
03

Aldırma Gönül

Gönül Akkor 05:04
04

Unut Gözlerim

Bülent Ersoy 05:26
05

Seni Ben Ellerin Olsun

Hüner Coşkuner 04:07
06

Çok Yalnızım

Muazzez Abacı 04:03
07

Mehtaplı Gecelerde

Müzeyyen Senar 02:55
08

Unuttun mu Aşkımıza Ettiğin Yemini

Emel Sayın 03:32
09

Unutamam Seni

Zeki Müren 04:07
10

Nazende Sevgilim

Melihat Gülses 02:38
... KAPAT
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