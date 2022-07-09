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Mutlu

Mutlu

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği

10 Bölüm | 35:17
Gününe pozitiflik ve mutluluk katmak istiyorsan, Türk sanat müziği de vazgeçilmezinse bu çalma listesine mutlaka bakmalısın! İşte Türk sanat müziğinin en güzel şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fikrimin İnce Gülü

Müzeyyen Senar 03:02
02

Bak Yeşil Yeşil

Emel Sayın 04:10
03

Liseli Kız

Yıldırım Gürses 03:41
04

Bir Sevgi İstiyorum

Zeki Müren 03:47
05

Samanyolu

Muazzez Ersoy 04:31
06

Beklenen Şarkı

Hüner Coşkuner 04:11
07

Sarıyerli

Ahmet Özhan 02:41
08

Körfezdeki Üç Beş Güzel

Yıldırım Gürses 03:36
09

Pencere Açıldı Bilal Oğlan

Safiye Ayla 02:47
10

Sarı Kurdelam Sarı

Müzeyyen Senar 02:51
... KAPAT
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