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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
Mutlu
Mutlu
Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
10 Bölüm | 35:17
Gününe pozitiflik ve mutluluk katmak istiyorsan, Türk sanat müziği de vazgeçilmezinse bu çalma listesine mutlaka bakmalısın! İşte Türk sanat müziğinin en güzel şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Fikrimin İnce Gülü
Müzeyyen Senar
03:02
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02
Bak Yeşil Yeşil
Emel Sayın
04:10
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mehmet Erbulan
Besteci:
Mehmet Erbulan
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03
Liseli Kız
Yıldırım Gürses
03:41
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04
Bir Sevgi İstiyorum
Zeki Müren
03:47
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05
Samanyolu
Muazzez Ersoy
04:31
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman Alpay
Besteci:
Metin Bükey
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06
Beklenen Şarkı
Hüner Coşkuner
04:11
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07
Sarıyerli
Ahmet Özhan
02:41
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08
Körfezdeki Üç Beş Güzel
Yıldırım Gürses
03:36
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mustafa Sevilen
Besteci:
Yıldırım Gürses
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09
Pencere Açıldı Bilal Oğlan
Safiye Ayla
02:47
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10
Sarı Kurdelam Sarı
Müzeyyen Senar
02:51
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