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Neşeli

Neşeli

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği

10 Bölüm | 36:18
En güzel neşeli Türk sanat müziği şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte birbirinden değerli müzisyenin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Vardar Ovası

Müzeyyen Senar 03:05
02

Feride/ Orijinal

Emel Sayın 02:35
03

Sazlar Çalınır Çamlıcanın Bahçelerinde

Çiğdem Gürdal 03:18
04

Kalamış

Zekai Tunca 05:22
05

Yasemen

Muazzez Abacı 03:51
06

Canımın Ta İçisin Sen

Melihat Gülses 03:47
07

Kadehinde Zehir Olsa

Muazzez Ersoy 03:23
08

Mavi Boncuk Mavi Boncuk

Emel Sayın 03:03
09

Sevemez Kimse Seni

Hüner Coşkuner 04:00
10

Bir Yangının Külünü

Zeki Müren 03:54
... KAPAT
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