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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
Neşeli
Neşeli
Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
10 Bölüm | 36:18
En güzel neşeli Türk sanat müziği şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte birbirinden değerli müzisyenin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Vardar Ovası
Müzeyyen Senar
03:05
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Söz yazarı:
Anonim
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02
Feride/ Orijinal
Emel Sayın
02:35
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03
Sazlar Çalınır Çamlıcanın Bahçelerinde
Çiğdem Gürdal
03:18
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Söz yazarı:
Yaseri Asım Arsoy
Besteci:
Yaseri Asım Arsoy
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04
Kalamış
Zekai Tunca
05:22
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
B.Kemal Çağlar
Besteci:
Münir Nurettin Selçuk
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05
Yasemen
Muazzez Abacı
03:51
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06
Canımın Ta İçisin Sen
Melihat Gülses
03:47
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07
Kadehinde Zehir Olsa
Muazzez Ersoy
03:23
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Söz yazarı:
Hikmet Münir Ebcioğlu
Besteci:
Erol Sayan
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08
Mavi Boncuk
Mavi Boncuk
Emel Sayın
03:03
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Söz yazarı:
Ülkü Aker
Besteci:
Anonim
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09
Sevemez Kimse Seni
Hüner Coşkuner
04:00
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10
Bir Yangının Külünü
Zeki Müren
03:54
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Söz yazarı:
Şemsi Belli
Besteci:
Muzaffer İlkar
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