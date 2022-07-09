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Sabah Dinlemelik
Sabah Dinlemelik
Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
10 Bölüm | 44:18
Sabahın ilk saatlerinde ya da kahvaltı yaparken sana eşlik edebileceğini düşündüğümüz bir çalma listesi hazırladık. İşte Umuk Akyürek, Ahmet Özhan ve Yıldırım Gürses'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
Bölüm
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01
Sordun mu?
Bülent Ersoy
05:56
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02
O Ağacın Altı
Zeki Müren
03:14
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03
Yaşayan Cansın
Muazzez Abacı
04:24
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04
Sitem
Yıldırım Gürses
02:52
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldırım Gürses
Besteci:
Yıldırım Gürses
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05
Rüzgar Söylüyor
Ahmet Özhan
04:54
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şekip Ayhan Özışık
Besteci:
Şekip Ayhan Özışık
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06
Tanrı İstemezse (Version)
Yılmaz Morgül
05:40
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07
Kulakların Çınlasın
Muazzez Ersoy
04:05
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Söz yazarı:
Ülkü Aker
Besteci:
Şekip Ayhan Özışık
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08
Neyleyim Köşkü
Ayşe Tunalı
04:09
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09
Yollar Ayrı Yollar Uzak
Umut Akyürek
04:16
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mustafa Yücel
Besteci:
Mustafa Yücel
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10
Göçmen Kızı
Melihat Gülses
04:48
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1.5x
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0.5x
1
Ses Hızı
1x
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1.5x
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