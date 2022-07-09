Sabah Dinlemelik

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği 10 Bölüm | 44:18 10 Bölüm | 44:18

Sabahın ilk saatlerinde ya da kahvaltı yaparken sana eşlik edebileceğini düşündüğümüz bir çalma listesi hazırladık. İşte Umuk Akyürek, Ahmet Özhan ve Yıldırım Gürses'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...