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Sabah Dinlemelik

Sabah Dinlemelik

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği

10 Bölüm | 44:18
Sabahın ilk saatlerinde ya da kahvaltı yaparken sana eşlik edebileceğini düşündüğümüz bir çalma listesi hazırladık. İşte Umuk Akyürek, Ahmet Özhan ve Yıldırım Gürses'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sordun mu?

Bülent Ersoy 05:56
02

O Ağacın Altı

Zeki Müren 03:14
03

Yaşayan Cansın

Muazzez Abacı 04:24
04

Sitem

Yıldırım Gürses 02:52
05

Rüzgar Söylüyor

Ahmet Özhan 04:54
06

Tanrı İstemezse (Version)

Yılmaz Morgül 05:40
07

Kulakların Çınlasın

Muazzez Ersoy 04:05
08

Neyleyim Köşkü

Ayşe Tunalı 04:09
09

Yollar Ayrı Yollar Uzak

Umut Akyürek 04:16
10

Göçmen Kızı

Melihat Gülses 04:48
... KAPAT
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