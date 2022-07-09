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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
Sakin
Sakin
Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği
10 Bölüm | 39:34
Sakin ve huzurlu geçen bir günün ardından sana eşlik edebileceğini düşündüğümüz Türk sanat müziği şarkılarını senin için derledik. İşte birbirinden güzel şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Senede Bir Gün
Muazzez Ersoy
04:12
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sadık Şendil
Besteci:
Şekip Ayhan Özışık
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02
Çok Aşığın Var Diyorlar
Melihat Gülses
03:40
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03
Yağmur Gözlüm
Emel Sayın
04:02
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Söz yazarı:
Seyhan Girginer
Besteci:
İlgün Soysev
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04
Ömrümüzün Son Demi
Hüner Coşkuner
03:34
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Söz yazarı:
Orhan Arıtan
Besteci:
Selahattin Altınbaş
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05
Yaşadım mı Öldüm mü
Ahmet Özhan
04:42
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06
Kaderime Yazılmamış İstanbul
Yıldırım Gürses
03:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Berran Yalçın
Besteci:
Yıldırım Gürses
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07
Beni Kör Kuyularda
Münir Nurettin Selçuk
04:42
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08
Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın
Melihat Gülses
03:55
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09
Yollar Ayrı Yollar Uzak
Umut Akyürek
04:16
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mustafa Yücel
Besteci:
Mustafa Yücel
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10
Dudaklarında Arzu
Zeki Müren
02:36
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