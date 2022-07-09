Sakin

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği 10 Bölüm | 39:34 10 Bölüm | 39:34

Sakin ve huzurlu geçen bir günün ardından sana eşlik edebileceğini düşündüğümüz Türk sanat müziği şarkılarını senin için derledik. İşte birbirinden güzel şarkıların yer aldığı çalma listesi...