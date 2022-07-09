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Sakin

Sakin

Duygu Durumuna Göre Türk Sanat Müziği

10 Bölüm | 39:34
Sakin ve huzurlu geçen bir günün ardından sana eşlik edebileceğini düşündüğümüz Türk sanat müziği şarkılarını senin için derledik. İşte birbirinden güzel şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Senede Bir Gün

Muazzez Ersoy 04:12
02

Çok Aşığın Var Diyorlar

Melihat Gülses 03:40
03

Yağmur Gözlüm

Emel Sayın 04:02
04

Ömrümüzün Son Demi

Hüner Coşkuner 03:34
05

Yaşadım mı Öldüm mü

Ahmet Özhan 04:42
06

Kaderime Yazılmamış İstanbul

Yıldırım Gürses 03:55
07

Beni Kör Kuyularda

Münir Nurettin Selçuk 04:42
08

Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın

Melihat Gülses 03:55
09

Yollar Ayrı Yollar Uzak

Umut Akyürek 04:16
10

Dudaklarında Arzu

Zeki Müren 02:36
... KAPAT
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