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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Türküler

Duygu Durumuna Göre Türküler Çalma Listeleri

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Neşeli
Gözü Yaşlı
Hüzünlü Türküler
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