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An'da Kal | Türkü

An'da Kal | Türkü

Duygu Durumuna Göre Türküler

10 Bölüm | 33:14
An'da kalmana yardımcı olacak türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. An'da kalmanı sağlayacak türküleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dere Geliyor Dere

Kırklareli Türküleri 04:05
02

Dom Dom Kurşunu

İbrahim Tatlıses 03:10
03

Halkalı Şeker

Eskişehir Türküleri 03:19
04

Hele Yar Zalim Yar

Gülcan Kaya 02:38
05

Kalenin Dibinde Taş Ben Olaydım

Selda Bağcan 03:09
06

Sendeki Kaşlar

Hüseyin Turan 03:27
07

Tiridine Bandım

Mehmet Demirtaş 03:12
08

Kızılcıklar Oldu mu

Edirne Türküleri 03:01
09

Pınar Başından Bulanır

Erensoy Akkaya 03:17
10

Leblebi Koydum Taşa

Çanakkale Türküleri 03:56
... KAPAT
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