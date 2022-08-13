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Duygu Durumuna Göre Türküler
An'da Kal | Türkü
An'da Kal | Türkü
Duygu Durumuna Göre Türküler
10 Bölüm | 33:14
An'da kalmana yardımcı olacak türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. An'da kalmanı sağlayacak türküleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Dere Geliyor Dere
Kırklareli Türküleri
04:05
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02
Dom Dom Kurşunu
İbrahim Tatlıses
03:10
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03
Halkalı Şeker
Eskişehir Türküleri
03:19
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04
Hele Yar Zalim Yar
Gülcan Kaya
02:38
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05
Kalenin Dibinde Taş Ben Olaydım
Selda Bağcan
03:09
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06
Sendeki Kaşlar
Hüseyin Turan
03:27
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07
Tiridine Bandım
Mehmet Demirtaş
03:12
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08
Kızılcıklar Oldu mu
Edirne Türküleri
03:01
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09
Pınar Başından Bulanır
Erensoy Akkaya
03:17
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10
Leblebi Koydum Taşa
Çanakkale Türküleri
03:56
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