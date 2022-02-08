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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Türküler
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Duygu Durumuna Göre Türküler
15 Bölüm | 01:02:07
Derinden etkileneceğin duygulu türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. Duygulanmak istediğin vakitlerde buradan yavaş tonlardaki türküleri dinleyebilirsin...
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01
Mendilimin Yeşili
Aliye Mutlu
03:26
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02
Neredesin Sen
Neşet Ertaş
05:28
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03
Acem Kızı
Hüseyin Turan
02:48
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04
Neyleyim Köşkü
Fatih Kısaparmak
04:11
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05
Ağladıkça
Ahmet Kaya
04:41
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06
Bülbülüm Altın Kafeste
Erkan Oğur
05:31
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07
Uzun İnce Bir Yoldayım
Aşık Veysel
02:21
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08
Beyaz Giyme
Yavuz Bingöl
04:00
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09
Ayaz Yarim
Güler Duman
04:37
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10
Ne Feryad Edersin
Cengiz Özkan
03:16
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