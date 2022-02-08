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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Türküler Derinlere Git
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Duygu Durumuna Göre Türküler

15 Bölüm | 01:02:07
Derinden etkileneceğin duygulu türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. Duygulanmak istediğin vakitlerde buradan yavaş tonlardaki türküleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mendilimin Yeşili

Aliye Mutlu 03:26
02

Neredesin Sen

Neşet Ertaş 05:28
03

Acem Kızı

Hüseyin Turan 02:48
04

Neyleyim Köşkü

Fatih Kısaparmak 04:11
05

Ağladıkça

Ahmet Kaya 04:41
06

Bülbülüm Altın Kafeste

Erkan Oğur 05:31
07

Uzun İnce Bir Yoldayım

Aşık Veysel 02:21
08

Beyaz Giyme

Yavuz Bingöl 04:00
09

Ayaz Yarim

Güler Duman 04:37
10

Ne Feryad Edersin

Cengiz Özkan 03:16
... KAPAT
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