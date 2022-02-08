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Duygu Durumuna Göre Türküler 15 Bölüm | 01:02:07 15 Bölüm | 01:02:07

Derinden etkileneceğin duygulu türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. Duygulanmak istediğin vakitlerde buradan yavaş tonlardaki türküleri dinleyebilirsin...