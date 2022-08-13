Efkarlı | Türkü

Duygu Durumuna Göre Türküler 11 Bölüm | 52:02 11 Bölüm | 52:02

Efkarlıyken sana eşlik edecek türküleri bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte efkarlı türküleri buradan dinleyebilirsin...