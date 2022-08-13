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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Türküler
Efkarlı | Türkü
Efkarlı | Türkü
Duygu Durumuna Göre Türküler
11 Bölüm | 52:02
Efkarlıyken sana eşlik edecek türküleri bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte efkarlı türküleri buradan dinleyebilirsin...
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01
Neredesin Sen
Neşet Ertaş
05:28
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02
Nem Kaldı
Selda Bağcan
03:52
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03
Arda Boyları
Şükriye Tutkun
05:04
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04
Yeşil Ördek
Orhan Hakalmaz
03:23
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05
Nasip Olsa
Hüseyin Turan
03:29
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06
İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım
Kızılırmak
05:06
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07
Dido
Kazım Koyuncu
05:00
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08
Şafak Türküsü
Ahmet Kaya
06:54
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09
Yare Söyleme
Zara
05:05
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10
Pencereden Kar Geliyor
Erkan Oğur
05:35
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