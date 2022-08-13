×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Türküler Efkarlı | Türkü
Efkarlı | Türkü

Efkarlı | Türkü

Duygu Durumuna Göre Türküler

11 Bölüm | 52:02
Efkarlıyken sana eşlik edecek türküleri bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte efkarlı türküleri buradan dinleyebilirsin...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Neredesin Sen

Neşet Ertaş 05:28
02

Nem Kaldı

Selda Bağcan 03:52
03

Arda Boyları

Şükriye Tutkun 05:04
04

Yeşil Ördek

Orhan Hakalmaz 03:23
05

Nasip Olsa

Hüseyin Turan 03:29
06

İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım

Kızılırmak 05:06
07

Dido

Kazım Koyuncu 05:00
08

Şafak Türküsü

Ahmet Kaya 06:54
09

Yare Söyleme

Zara 05:05
10

Pencereden Kar Geliyor

Erkan Oğur 05:35
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Motivasyon | Türkü
Derinlere Git | Türkü
Neşeli | Türkü
Gözü Yaşlı | Türkü
Hüzünlü Türküler | Türkü
Geride Bırak | Türkü
Uykuya Hazır | Türkü
İyi Hisset | Türkü
An'da Kal | Türkü
Heyecanlı | Türkü
Mutlu | Türkü
Sabah Dinlemelik | Türkü

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı