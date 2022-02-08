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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Türküler Geride Bırak
Geride Bırak

Geride Bırak

Duygu Durumuna Göre Türküler

10 Bölüm | 37:25
Dinlerken kendini iyi ve mutlu hissedeceğin türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan türkü dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hui Hui

Fuat Saka 03:43
02

Oralıyam Ben

Songül Karlı 02:48
03

Koçari

Kazım Koyuncu 03:56
04

Haydi Gidah Mersine

Sevcan Orhan 03:37
05

Beyaz Geceler

Nuray Hafiftaş 03:55
06

Eşkide Kavun Dilimi

Mahmut Tuncer 05:31
07

Çökertme

Sümer Ezgü 03:52
08

Bulaşık Almış Koyunlarını

Emel Taşçıoğlu 03:32
09

Zeytinyağlı

Zara 03:25
10

Karardı Karadeniz

Şevval Sam 03:06
... KAPAT
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