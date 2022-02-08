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Duygu Durumuna Göre Türküler 10 Bölüm | 37:25 10 Bölüm | 37:25

Dinlerken kendini iyi ve mutlu hissedeceğin türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan türkü dinleyebilirsin...