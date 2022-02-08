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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Türküler
Geride Bırak
Geride Bırak
Duygu Durumuna Göre Türküler
10 Bölüm | 37:25
Dinlerken kendini iyi ve mutlu hissedeceğin türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan türkü dinleyebilirsin...
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01
Hui Hui
Fuat Saka
03:43
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02
Oralıyam Ben
Songül Karlı
02:48
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03
Koçari
Kazım Koyuncu
03:56
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04
Haydi Gidah Mersine
Sevcan Orhan
03:37
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05
Beyaz Geceler
Nuray Hafiftaş
03:55
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06
Eşkide Kavun Dilimi
Mahmut Tuncer
05:31
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07
Çökertme
Sümer Ezgü
03:52
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08
Bulaşık Almış Koyunlarını
Emel Taşçıoğlu
03:32
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09
Zeytinyağlı
Zara
03:25
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10
Karardı Karadeniz
Şevval Sam
03:06
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