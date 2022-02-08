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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Türküler Gözü Yaşlı
Gözü Yaşlı

Gözü Yaşlı

Duygu Durumuna Göre Türküler

12 Bölüm | 57:08
Mutsuz olduğunda dinleyebileceğin sakin türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. Türkülerle ağlayıp üzülmek istediğin vakitlerde buradan müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sızı

Zülfü Beyhan 03:53
02

Ederlezi

Aliye Mutlu 06:04
03

Yarim Senden Ayrılalı

Erkan Oğur 04:58
04

Sarı Gelin

Yavuz Bingöl 05:18
05

Giderim

Güler Duman 05:34
06

Ben Ağlamayım Kimler Ağlasın

Nuray Hafiftaş 04:22
07

Hasretinle Yandı Gönlüm

Zara 04:34
08

Böyleymiş Kara Yazımız

Selda Bağcan 03:45
09

Ses Verin Dağlar

Musa Eroğlu 04:26
10

Ağladıkça

Ahmet Kaya 04:41
... KAPAT
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