Gözü Yaşlı

Duygu Durumuna Göre Türküler 12 Bölüm | 57:08 12 Bölüm | 57:08

Mutsuz olduğunda dinleyebileceğin sakin türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. Türkülerle ağlayıp üzülmek istediğin vakitlerde buradan müzik dinleyebilirsin...