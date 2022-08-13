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Duygu Durumuna Göre Türküler
Heyecanlı | Türkü
Heyecanlı | Türkü
Duygu Durumuna Göre Türküler
10 Bölüm | 34:14
Heyecanlı ve hareketli türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. Heyecanlı türküleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Silifkenin Yoğurdu
İçel
03:02
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02
Yar Saçların Lüle Lüle
Ela Altın
02:47
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03
Şeftali Ağaçları
Sinop Türküleri
03:19
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04
Hovarda
Ankaralı Namık
04:05
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05
Hoyda Yarim
Bülent Gökçe
02:43
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06
Entarisi Morumuş
Kırıkkale Türküleri
03:05
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07
Çayır Çimen Geze Geze
Isparta Türküleri
02:55
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08
Bahçeye Gel Bahçeye
Gülşen Kutlu
03:40
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09
Atım Arap
Bülent Gökçe
04:21
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10
Adana'nın Yolları Taştan
Bölgelerimiz & Türkülerimiz
04:17
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