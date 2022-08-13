Heyecanlı | Türkü

Duygu Durumuna Göre Türküler 10 Bölüm | 34:14 10 Bölüm | 34:14

Heyecanlı ve hareketli türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. Heyecanlı türküleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...