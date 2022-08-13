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Heyecanlı | Türkü

Heyecanlı | Türkü

Duygu Durumuna Göre Türküler

10 Bölüm | 34:14
Heyecanlı ve hareketli türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. Heyecanlı türküleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Silifkenin Yoğurdu

İçel 03:02
02

Yar Saçların Lüle Lüle

Ela Altın 02:47
03

Şeftali Ağaçları

Sinop Türküleri 03:19
04

Hovarda

Ankaralı Namık 04:05
05

Hoyda Yarim

Bülent Gökçe 02:43
06

Entarisi Morumuş

Kırıkkale Türküleri 03:05
07

Çayır Çimen Geze Geze

Isparta Türküleri 02:55
08

Bahçeye Gel Bahçeye

Gülşen Kutlu 03:40
09

Atım Arap

Bülent Gökçe 04:21
10

Adana'nın Yolları Taştan

Bölgelerimiz & Türkülerimiz 04:17
... KAPAT
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