×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Türküler
Hüzünlü Türküler
Hüzünlü Türküler
Duygu Durumuna Göre Türküler
10 Bölüm | 39:04
Hüzünlendiğinde dinleyebileceğin türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan hüzünlü türkü dinleyebilirsin...
DİNLE
TAKİP ET
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Değmen Benim Gamlı Yaşlı Gönlüme
Zara
03:45
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
02
Gitme Turnam
Musa Eroğlu
03:46
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
03
Acılara Tutunmak
Ahmet Kaya
03:43
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
04
Zahidem
Neşet Ertaş
04:20
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
05
Yol Ver Dağlar
Arif Sağ
03:30
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
06
Derdimi Kimlere Desem
Mustafa Keser
04:01
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
07
Sen Bir Yana
Nuray Hafiftaş
04:13
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
08
Gül Yüzün Dönme Benden
Sevcan Orhan
05:13
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
09
Drama Köprüsü
Aliye Mutlu
01:25
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
10
Sarıkamış Türküsü
Özhan Eren
05:08
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
...
KAPAT
**
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git