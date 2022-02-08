Hüzünlü Türküler

Duygu Durumuna Göre Türküler 10 Bölüm | 39:04 10 Bölüm | 39:04

Hüzünlendiğinde dinleyebileceğin türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan hüzünlü türkü dinleyebilirsin...