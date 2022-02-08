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Hüzünlü Türküler

Hüzünlü Türküler

Duygu Durumuna Göre Türküler

10 Bölüm | 39:04
Hüzünlendiğinde dinleyebileceğin türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan hüzünlü türkü dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Değmen Benim Gamlı Yaşlı Gönlüme

Zara 03:45
02

Gitme Turnam

Musa Eroğlu 03:46
03

Acılara Tutunmak

Ahmet Kaya 03:43
04

Zahidem

Neşet Ertaş 04:20
05

Yol Ver Dağlar

Arif Sağ 03:30
06

Derdimi Kimlere Desem

Mustafa Keser 04:01
07

Sen Bir Yana

Nuray Hafiftaş 04:13
08

Gül Yüzün Dönme Benden

Sevcan Orhan 05:13
09

Drama Köprüsü

Aliye Mutlu 01:25
10

Sarıkamış Türküsü

Özhan Eren 05:08
... KAPAT
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