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Duygu Durumuna Göre Türküler
İyi Hisset | Türkü
İyi Hisset | Türkü
Duygu Durumuna Göre Türküler
11 Bölüm | 40:22
İyi hissetmeni sağlayacak türküleri bu çalma listesinde derledik. İyi hissetmene yardımcı olacak türküleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
İndim Havuz Başına
Yalova
03:37
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02
Bahçe Duvarından Aştım (Engin Sarıl & Erhan Boraer Remix)
Neşet Ertaş
03:16
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03
Zühtü
Grup Türkiyem
03:37
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04
Şinanay
Ankaralı Namık
02:11
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05
Bekar Gezelim
Grup Laçin
03:43
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06
Aynalı Körük
Sevcan Orhan
03:30
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07
Bağa Gel Bostana Gel
Eskişehir Türküleri
05:03
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08
Şeker Oğlan
Ankara Türküleri
04:24
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09
Bağa gel bostana gel
Orhan Hakalmaz
03:46
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10
Arpa Buğday Daneler
Yozgat Türküleri
04:32
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