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İyi Hisset | Türkü

İyi Hisset | Türkü

Duygu Durumuna Göre Türküler

11 Bölüm | 40:22
İyi hissetmeni sağlayacak türküleri bu çalma listesinde derledik. İyi hissetmene yardımcı olacak türküleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İndim Havuz Başına

Yalova 03:37
02

Bahçe Duvarından Aştım (Engin Sarıl & Erhan Boraer Remix)

Neşet Ertaş 03:16
03

Zühtü

Grup Türkiyem 03:37
04

Şinanay

Ankaralı Namık 02:11
05

Bekar Gezelim

Grup Laçin 03:43
06

Aynalı Körük

Sevcan Orhan 03:30
07

Bağa Gel Bostana Gel

Eskişehir Türküleri 05:03
08

Şeker Oğlan

Ankara Türküleri 04:24
09

Bağa gel bostana gel

Orhan Hakalmaz 03:46
10

Arpa Buğday Daneler

Yozgat Türküleri 04:32
... KAPAT
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