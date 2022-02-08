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Duygu Durumuna Göre Türküler
Motivasyon
Motivasyon
Duygu Durumuna Göre Türküler
10 Bölüm | 38:07
Sana iyi gelecek hareketli türküleri bu çalma listesinde derledik. Motivasyon türkülerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Çay Elinden Öteye
Şevval Sam
03:12
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02
Sevda Kuşi
Resul Dindar
03:57
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03
Zeytinyağlı
Zara
03:25
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04
Bana Kötü Diyen Diller Utansın
Mustafa Keser
04:12
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05
Şeker Almaya Geldim
Songül Karlı
03:59
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06
Hey Canım
Mahmut Tuncer
03:12
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07
Hayde
Kazım Koyuncu
05:38
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08
Vira Vira
Fuat Saka
04:44
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09
Aferin
Nuray Hafiftaş
03:26
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10
Hayde Hayde
Metin Arıgül
02:22
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