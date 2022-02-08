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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Türküler Motivasyon
Motivasyon

Motivasyon

Duygu Durumuna Göre Türküler

10 Bölüm | 38:07
Sana iyi gelecek hareketli türküleri bu çalma listesinde derledik. Motivasyon türkülerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çay Elinden Öteye

Şevval Sam 03:12
02

Sevda Kuşi

Resul Dindar 03:57
03

Zeytinyağlı

Zara 03:25
04

Bana Kötü Diyen Diller Utansın

Mustafa Keser 04:12
05

Şeker Almaya Geldim

Songül Karlı 03:59
06

Hey Canım

Mahmut Tuncer 03:12
07

Hayde

Kazım Koyuncu 05:38
08

Vira Vira

Fuat Saka 04:44
09

Aferin

Nuray Hafiftaş 03:26
10

Hayde Hayde

Metin Arıgül 02:22
... KAPAT
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