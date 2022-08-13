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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Türküler Mutlu | Türkü
Mutlu | Türkü

Mutlu | Türkü

Duygu Durumuna Göre Türküler

10 Bölüm | 40:27
Mutlu hissetmeni sağlayacak türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. Mutlu hissetmene yardımcı olacak neşeli türküleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor

Orhan Hakalmaz 04:01
02

Kolbastı

Tarık Tüfekçi 04:44
03

Kız Pınar Başında

Çanakkale Türküleri 03:50
04

Merdivanım Kırkayak

Kırşehir Türküleri 03:12
05

Ötüşün Kuşlar

Arif Sağ 04:20
06

Pala Remzi

İzzet Yıldızhan 03:22
07

Yaktın Yandırdın Beni

Sabahat Akkıraz 03:40
08

Topal

Oğuz Yılmaz 04:02
09

Yare Söyleyin (U. H.)

Canan Başkaya 05:41
10

Zeytinyağlı Yiyemem

Bursa Türküleri 03:35
... KAPAT
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