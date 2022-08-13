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Duygu Durumuna Göre Türküler
Mutlu | Türkü
Mutlu | Türkü
Duygu Durumuna Göre Türküler
10 Bölüm | 40:27
Mutlu hissetmeni sağlayacak türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. Mutlu hissetmene yardımcı olacak neşeli türküleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor
Orhan Hakalmaz
04:01
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02
Kolbastı
Tarık Tüfekçi
04:44
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03
Kız Pınar Başında
Çanakkale Türküleri
03:50
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04
Merdivanım Kırkayak
Kırşehir Türküleri
03:12
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05
Ötüşün Kuşlar
Arif Sağ
04:20
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06
Pala Remzi
İzzet Yıldızhan
03:22
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07
Yaktın Yandırdın Beni
Sabahat Akkıraz
03:40
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08
Topal
Oğuz Yılmaz
04:02
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09
Yare Söyleyin (U. H.)
Canan Başkaya
05:41
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10
Zeytinyağlı Yiyemem
Bursa Türküleri
03:35
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