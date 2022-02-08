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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Türküler Neşeli
Neşeli

Neşeli

Duygu Durumuna Göre Türküler

10 Bölüm | 41:29
Hareketli ve modunu yükseltecek türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. Neşeli türküleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Papilat Horonu

Resul Dindar 03:04
02

Potbori

Şevval Sam 07:54
03

Cilveloy

Fuat Saka 04:30
04

Ella Ella

Kazım Koyuncu 03:04
05

Koyunum Arap Gibi

Emel Taşçıoğlu 04:22
06

Jandarma

Mahmut Tuncer 04:02
07

Yarım Hava

Nuray Hafiftaş 03:18
08

Rap Atma

Fuat Saka 04:49
09

Dağlar Hey

Songül Karlı 02:39
10

Zühtü

Bedia Akartürk 03:47
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