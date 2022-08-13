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Sabah Dinlemelik | Türkü

Sabah Dinlemelik | Türkü

Duygu Durumuna Göre Türküler

10 Bölüm | 38:23
Sabah dinleyebileceğin yavaş tonlardaki türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan sabah vakitlerine özel türküleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kadifeden Kesesi

Çiğdem Gürdal 03:33
02

Niksar'ın Fidanları

Ayla Dikmen 04:11
03

Telgrafın Tellerine

İstanbul Türküleri 03:47
04

Uykudan Uyanmış

Erzurum Türküleri 02:59
05

Güzel Ne Güzel Olmuşsun

Orhan Hakalmaz 03:24
06

Allı Turnam

Fatih Kısaparmak 03:30
07

Gönül Gurbet Ele

Gaziantep Türküleri 03:31
08

Sen Benden Gittin Gideli

Erkan Oğur 03:46
09

Söyleyemedim

Hüseyin Turan 04:48
10

Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman (ft. Zara)

Güler Duman 04:54
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