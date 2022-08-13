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Duygu Durumuna Göre Türküler
Sabah Dinlemelik | Türkü
Sabah Dinlemelik | Türkü
Duygu Durumuna Göre Türküler
10 Bölüm | 38:23
Sabah dinleyebileceğin yavaş tonlardaki türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan sabah vakitlerine özel türküleri dinleyebilirsin...
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01
Kadifeden Kesesi
Çiğdem Gürdal
03:33
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02
Niksar'ın Fidanları
Ayla Dikmen
04:11
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03
Telgrafın Tellerine
İstanbul Türküleri
03:47
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04
Uykudan Uyanmış
Erzurum Türküleri
02:59
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05
Güzel Ne Güzel Olmuşsun
Orhan Hakalmaz
03:24
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06
Allı Turnam
Fatih Kısaparmak
03:30
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07
Gönül Gurbet Ele
Gaziantep Türküleri
03:31
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08
Sen Benden Gittin Gideli
Erkan Oğur
03:46
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09
Söyleyemedim
Hüseyin Turan
04:48
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10
Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman (ft. Zara)
Güler Duman
04:54
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