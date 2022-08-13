Sabah Dinlemelik | Türkü

Duygu Durumuna Göre Türküler 10 Bölüm | 38:23 10 Bölüm | 38:23

Sabah dinleyebileceğin yavaş tonlardaki türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan sabah vakitlerine özel türküleri dinleyebilirsin...