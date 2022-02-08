Uykuya Hazır

Duygu Durumuna Göre Türküler 10 Bölüm | 47:08 10 Bölüm | 47:08

Uyumadan önce dinleyebileceğin türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. Geceleri buradan slow türküler dinleyebilirsin...