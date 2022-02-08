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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Türküler
Uykuya Hazır
Uykuya Hazır
Duygu Durumuna Göre Türküler
10 Bölüm | 47:08
Uyumadan önce dinleyebileceğin türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. Geceleri buradan slow türküler dinleyebilirsin...
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01
Yalan Dünya
Neşet Ertaş
06:24
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02
Turnaların Göçü
Musa Eroğlu
05:20
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03
Bahçede Yeşil Çınar
Zara
03:18
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04
İncecikten Bir Kar Yağar
Cengiz Özkan
05:42
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05
Mecnunum Leylamı Gördüm
Aşık Veysel
02:41
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06
Seni Alırsa Fırtına
Aliye Mutlu
03:54
Sözleriyle Dinle
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07
Gayrı Dayanamam
Bedia Akartürk
05:56
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08
Didou Nana
Kazım Koyuncu
04:57
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09
Deniz Üstünde Fener
Selçuk Balcı
03:43
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10
Ahmedum
Şevval Sam
05:13
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