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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Türküler Uykuya Hazır
Uykuya Hazır

Uykuya Hazır

Duygu Durumuna Göre Türküler

10 Bölüm | 47:08
Uyumadan önce dinleyebileceğin türküleri senin için bu çalma listesinde derledik. Geceleri buradan slow türküler dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yalan Dünya

Neşet Ertaş 06:24
02

Turnaların Göçü

Musa Eroğlu 05:20
03

Bahçede Yeşil Çınar

Zara 03:18
04

İncecikten Bir Kar Yağar

Cengiz Özkan 05:42
05

Mecnunum Leylamı Gördüm

Aşık Veysel 02:41
06

Seni Alırsa Fırtına

Aliye Mutlu 03:54
07

Gayrı Dayanamam

Bedia Akartürk 05:56
08

Didou Nana

Kazım Koyuncu 04:57
09

Deniz Üstünde Fener

Selçuk Balcı 03:43
10

Ahmedum

Şevval Sam 05:13
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