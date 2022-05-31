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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri Caz Müzik Eşliğinde Uyku
Caz Müzik Eşliğinde Uyku

Caz Müzik Eşliğinde Uyku

Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri

9 Bölüm | 01:08:14
Caz müziğin melodileriyle uykuya dalmak istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Yavaş tonlarda müziğe ihtiyaç duyduğunda buradan caz müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sesin hissi

Caz 03:25
02

Ruhunu besle

Caz 03:30
03

Cazın sesi

Caz 03:35
04

Yavaş tınılarla

Caz 03:19
05

Quintet Jazz 625

Dizzy Gillespie 35:27
06

A Kiss To Build A Dream On

Louis Armstrong 03:03
07

Therapy

Kerem Görsev 07:29
08

Yavaş caz

Caz 04:12
09

Cazla sakinleş

Caz 04:14
... KAPAT
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