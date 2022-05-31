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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri
Caz Müzik Eşliğinde Uyku
Caz Müzik Eşliğinde Uyku
Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri
9 Bölüm | 01:08:14
Caz müziğin melodileriyle uykuya dalmak istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Yavaş tonlarda müziğe ihtiyaç duyduğunda buradan caz müzik dinleyebilirsin...
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01
Sesin hissi
Caz
03:25
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02
Ruhunu besle
Caz
03:30
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03
Cazın sesi
Caz
03:35
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04
Yavaş tınılarla
Caz
03:19
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05
Quintet Jazz 625
Dizzy Gillespie
35:27
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06
A Kiss To Build A Dream On
Louis Armstrong
03:03
Sözleriyle Dinle
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07
Therapy
Kerem Görsev
07:29
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08
Yavaş caz
Caz
04:12
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09
Cazla sakinleş
Caz
04:14
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