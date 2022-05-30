×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri Derin Uyku Müzikleri
Derin Uyku Müzikleri

Derin Uyku Müzikleri

Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri

10 Bölüm | 51:43
Derin bir uyku çekmek istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Yorgun hissettiğin ve derin bir uyku çekmek istediğin vakitlerde buradan sakinleştirici müzikler dinleyebilirsin...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yıldızlara dokun

Chill 05:03
02

İyileştirici

Chill 04:32
03

Gecenin sessizliği

Chill 11:51
04

Yatıştırıcı melodiler

Enstrümantal 03:21
05

Uçuşan Gece

Chill 03:02
06

Bulutlar

Chill 10:37
07

Ruhunu Dinlendir

Chill 03:00
08

Yatağa Uzan

Chill 04:08
09

Yorgunluğunu Sil

Chill 03:00
10

Sessizlik sever

Chill 03:09
... KAPAT
**
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı