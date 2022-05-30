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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri
Derin Uyku Müzikleri
Derin Uyku Müzikleri
Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri
10 Bölüm | 51:43
Derin bir uyku çekmek istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Yorgun hissettiğin ve derin bir uyku çekmek istediğin vakitlerde buradan sakinleştirici müzikler dinleyebilirsin...
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02
İyileştirici
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04:32
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03
Gecenin sessizliği
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11:51
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04
Yatıştırıcı melodiler
Enstrümantal
03:21
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05
Uçuşan Gece
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03:02
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06
Bulutlar
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10:37
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07
Ruhunu Dinlendir
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03:00
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08
Yatağa Uzan
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04:08
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09
Yorgunluğunu Sil
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03:00
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10
Sessizlik sever
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03:09
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