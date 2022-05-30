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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri
Doğa Sesleriyle Uyku
Doğa Sesleriyle Uyku
Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri
10 Bölüm | 05:36:27
Uyumadan önce doğa seslerinin seni rahatlatacağına inanıyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Doğa sesleriyle uykuya dalmak istediğin vakitlerde buradan huzurlu sesleri dinleyebilirsin...
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01
Rüzgar sesiyle uyu
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10:14
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02
Orman ve Kuş Sesleri
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35:48
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03
Şöminede Ateş ve Kış
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15:17
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04
Huzur Verici Dalga Sesleri
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1:19:10
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05
Sahilin Büyüsü
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1:00:03
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06
Su Sesindeki Cıvıltılar
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06:09
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07
Dinlendirici Orman Sesi
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27:00
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08
Nehir, kuşlar ve doğanın rahatlatıcı sesi
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00:00
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09
Stres atmak ve huzur bulmak için nehir sesi
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30:56
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10
Rüzgar
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11:50
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