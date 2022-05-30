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Doğa Sesleriyle Uyku

Doğa Sesleriyle Uyku

Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri

10 Bölüm | 05:36:27
Uyumadan önce doğa seslerinin seni rahatlatacağına inanıyorsan bu çalma listesi tam sana göre! Doğa sesleriyle uykuya dalmak istediğin vakitlerde buradan huzurlu sesleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rüzgar sesiyle uyu

Chill 10:14
02

Orman ve Kuş Sesleri

Chill 35:48
03

Şöminede Ateş ve Kış

Chill 15:17
04

Huzur Verici Dalga Sesleri

Chill 1:19:10
05

Sahilin Büyüsü

Chill 1:00:03
06

Su Sesindeki Cıvıltılar

Chill 06:09
07

Dinlendirici Orman Sesi

Chill 27:00
08

Nehir, kuşlar ve doğanın rahatlatıcı sesi

Chill 00:00
09

Stres atmak ve huzur bulmak için nehir sesi

Chill 30:56
10

Rüzgar

Chill 11:50
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