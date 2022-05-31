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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri
Klasik Müzik İle Uyku
Klasik Müzik İle Uyku
Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri
10 Bölüm | 53:39
Klasik müzik uyumana yardımcı oluyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Uykuya dalarken Mozart, Beethoven ve Chopin gibi isimlerin ruhuna kapılmak istediğinde buradan sakin klasik müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Melankolik Piyano
Enstrümantal
04:16
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02
Prelude in E Minor
Frédéric Chopin
08:00
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03
Sonata for clarinet or viola Piano No.2 in e flat major Op 120-2 (3)
Johannes Brahms
08:26
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04
Orchestral Suite No.3 BWV 1068
Johann Sebastian Bach
05:51
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05
Serenat
Franz Peter Schubert
09:04
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06
Water Music, Air
George Frideric Handel
02:04
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07
Vexations
Eric Leslie Satie
03:09
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08
II. Larghetto
Antonio Vivaldi
03:19
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09
Symphony No. 40 in G minor, K. 550
Wolfgang Amadeus Mozart
08:15
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10
Good Night
Ludwig van Beethoven
01:15
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