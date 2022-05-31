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Klasik Müzik İle Uyku

Klasik Müzik İle Uyku

Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri

10 Bölüm | 53:39
Klasik müzik uyumana yardımcı oluyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Uykuya dalarken Mozart, Beethoven ve Chopin gibi isimlerin ruhuna kapılmak istediğinde buradan sakin klasik müzikleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Melankolik Piyano

Enstrümantal 04:16
02

Prelude in E Minor

Frédéric Chopin 08:00
03

Sonata for clarinet or viola Piano No.2 in e flat major Op 120-2 (3)

Johannes Brahms 08:26
04

Orchestral Suite No.3 BWV 1068

Johann Sebastian Bach 05:51
05

Serenat

Franz Peter Schubert 09:04
06

Water Music, Air

George Frideric Handel 02:04
07

Vexations

Eric Leslie Satie 03:09
08

II. Larghetto

Antonio Vivaldi 03:19
09

Symphony No. 40 in G minor, K. 550

Wolfgang Amadeus Mozart 08:15
10

Good Night

Ludwig van Beethoven 01:15
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