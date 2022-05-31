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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri
Piyano Eşliğinde Uyku
Piyano Eşliğinde Uyku
Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri
10 Bölüm | 01:14:59
Piyano sana en rahatlatıcı gelen seslerden biriyse bu çalma listesi tam sana göre! Tatlı tınılarla uyumak istediğin vakitlerde buradan piyano sesleri dinleyebilirsin...
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01
Melankolik Piyano
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04:16
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02
Narin Dokunuşlar
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02:13
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03
Hayal Gibi
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02:08
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04
Piyanoyla rahatla
Enstrümantal
09:41
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05
Minimalist seslerle
Enstrümantal
09:44
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06
Dramatik piyano
Chill
06:48
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07
Piyano
Enstrümantal
09:59
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08
Dinlenmen gerektiğinde
Enstrümantal
09:58
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09
Hüzünlü ve soft piyano
Enstrümantal
03:24
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10
Meditasyon için piyano
Enstrümantal
16:48
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