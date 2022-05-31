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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri Piyano Eşliğinde Uyku
Piyano Eşliğinde Uyku

Piyano Eşliğinde Uyku

Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri

10 Bölüm | 01:14:59
Piyano sana en rahatlatıcı gelen seslerden biriyse bu çalma listesi tam sana göre! Tatlı tınılarla uyumak istediğin vakitlerde buradan piyano sesleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Melankolik Piyano

Enstrümantal 04:16
02

Narin Dokunuşlar

Enstrümantal 02:13
03

Hayal Gibi

Enstrümantal 02:08
04

Piyanoyla rahatla

Enstrümantal 09:41
05

Minimalist seslerle

Enstrümantal 09:44
06

Dramatik piyano

Chill 06:48
07

Piyano

Enstrümantal 09:59
08

Dinlenmen gerektiğinde

Enstrümantal 09:58
09

Hüzünlü ve soft piyano

Enstrümantal 03:24
10

Meditasyon için piyano

Enstrümantal 16:48
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