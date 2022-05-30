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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri
Romantik Uyku Müzikleri
Romantik Uyku Müzikleri
Duygu Durumuna Göre Uyku Müzikleri
10 Bölüm | 47:59
Romantik müzikler mayışmana yardımcı oluyorsa bu çalma listesi tam sana göre! Sevgi dolu tınılar dinleyerek uyumak istediğin vakitlerde buradan romantik uyku müziklerini dinleyebilirsin...
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01
Ben Seni Çok Sevdim
Cem Adrian
03:55
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02
Sardunyalar
Toygar Işıklı
04:42
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Toygar Işıklı
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03
Gömülür
Nil İpek
05:00
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04
Sensiz Olmaz
Bülent Ortaçgil
05:39
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05
Çiçeklerin Dansı
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08:43
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06
Aşkabat Nostaljisi
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03:27
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07
Duygusal Sıcaklık
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03:00
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08
Düş Bahçesi
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03:15
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09
Gerçek sevgi
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07:10
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10
Romantik Rüyalar
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03:08
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